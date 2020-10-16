Bengü Küçük Denizkızı masalını okuyor 0:00 / 0:00

KÜÇÜK DENİZKIZI

Bir zamanlar altı güzel kızı olan bir kral varmış. Ama bu kral insanların kralı değilmiş. Ülkesi dalgaların altında balıkların değerli taşlar gibi parıldadığı bir ülkeymiş.

Genç prensesleri büyükanneleri büyütüyormuş. İçlerinde en güzelleri en küçük olanıymış. Saçları altın bukleler halinde omuzlarına dökülüyormuş. Kızlar büyükannelerinin anlattığı yeryüzüyle ilgili masalları çok seviyorlarmış. Bu masallarda bacak adlı iki şeyin üzerinde yürüyen garip insanlar varmış. Küçük denizkızı da bu anlatılanları görmek istiyormuş.

HT Çocuk sayfasını görmek için tıklayın

“On beş yaşını beklemen gerekir,” demiş büyükanneleri. “O zaman ablanlar gibi gidip görebilirsin. Küçük denizkızının ablaları ve en yakın arkadaşı Balina maviş ne kadar yeryüzünde gördüklerini anlatırlarsa anlatsınlar kendi merakına gün geçtikçe yeniliyormuş. Tüm ısrarlarına rağmen babasından ve büyük annesinden ablalarıyla beraber yukarı çıkmak için bir türlü izin alamıyormuş.

Bir gün aklına bir fikir gelmiş ve hemen en yakın arkadaşı balina mavişin yanına gitmiş ve demiş ki ; “Sen beni büyük ağzının içinde sakla, ben bir kerecik yeryüzünü göreyim. Söz veriyorum seni zor durumda bırakacak hiçbir şey yapmayacağım.” Balina Maviş başta kabul etmek istemese de küçük denizkızını öyle üzgün görmeye daha fazla dayanamamış ve teklifini kabul etmiş. Beraber ertesi gün yeryüzüne çıkmışlar, kimseler balinanın ağzının içinde küçük denizkızının olduğunu farketmemiş.

Küçük Denizkızı kafasını sudan çıkarır çıkarmaz mavi gökyüzünü , bulutları ve güneşi görmüş. Gördüğü güzellikler karşısında büyülenmiş. Tam o sırada yakınlarda bir geminin demir attığını görmüş. Küçük denizkızı yüzeyde bir kayanın üzerine oturup gemiyi incelemeye başlamış. Bu gemide Bir prens ve prensin etrafında babasının evlenmek için tanışmasını istediği eş adayları varmış. Prensin gözü hiç kimseyi görmüyormuş ve çok sıkılmış. Cebinden flütünü çıkarıp güvertede çalmaya başlamış. Küçük deniz kızı kulağına gelen bu melodiye güzel sesiyle eşlik etmeye başlamış. Prens bu güzel sesi hemen duymuş ama etrafına dikkatle bakmasına rağmen sesin nereden geldiğini anlamamış. Tam o sırada hava birden kötüleşmiş ve gemi çıkan fırtınayla sallanmaya başlamış. Çok geçmeden yelkenleri parçalanmış, direği kırılmış ve gemi sulara gömülmüş.

DİĞER MASALLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Küçük denizkızı,arkadaşı balina mavişe bu durumda eve dönemeyeceğini prense yardım etmesi gerektiğini söylemiş. Balina mavişin cevabını beklemeden sularda çırpınan prensi hemen kurtarmış ve karaya çıkarıp sabaha kadar başında beklemiş. Sabah olduğunda prens yavaş yavaş gözlerini açarken sarayın muhafızları ve gemideki kızlardan birinin yanlarına geldiğini görmüş. Hemen kalkıp denize atlamış ve onu bekleyen arkadaşı balina mavişle beraber gözden kaybolmuşlar. Prens arkalarından hüzünle bakakalmış.

Küçük denizkızı eve döndüğünde onu bekleyen babası izinsiz yeryüzüne çıktığı için ona çok kızmış ama yardıma ihtiyacı olan birine yardım ettiğini duyunca da kızıyla çok gururlanmış. O günden sonra küçük denizkızı prensi görebilmek umuduyla birçok kez yüzeye çıkmış ama uzaktan prense bakmak yerine yanına gitmek istiyormuş. Ama bunun için insan olması gerekirmiş. Birgün su cadısına gidip akıl almaya karar vermiş. Cadı onu görünce bir kahkaha atmış:

“Niçin geldiğini biliyorum denizkızı,” demiş. “İnsana dönüşüp karaya çıkmak istiyorsun. Böylece prensle evleneceğini düşünüyorsun. Ama bunun bir bedeli var, biliyor musun?” “Bilmiyordum,” demiş küçük denizkızı, “ama insan olabilmek için neyse bedeli öderim.

“Sesini istiyorum,” demiş cadı, “şu şarkılar söyleyen güzel sesini. Bana sesini verirsen ben de seni iki ayaklı güzel bir genç kıza çeviririm. Ama unutma, prens seni bütün kalbiyle sevmeli ve evlenmeli. Yoksa güzel sesine bir daha kavuşamazsın.” ” Peki” demiş küçük denizkızı çaresiz.. “Teklifini kabul ediyorum”. Bunun üzerine su cadısı küçük denizkızına içmesi için büyülü bir iksir vermiş.

Küçük denizkızı gerçekten güzel bir genç kıza dönüşmüş ve hemen prensin karşısına çıkmış. Prens küçük deniz kızını tanımış ama sonra kafası karışmış. Çünkü karşısındaki bir denizkızı değil insanmış. Konuşmaya çalışmış ama kız konuşmuyormuş da. Oysaki denizkızının güzel sesini unutmamış. Sonra bu konuşmayan güzel kızın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüş. Üzerinde yırtık pırtık giysiler varmış ve yanında hiç kimse yokmuş. Kıza yardım etmeye karar vermiş ve onu alıp sarayına götürmüş.

Küçük denizkızı sarayda haftalarca kamış ama kendisinin denizkızı olduğunu bir türlü prense farkettirememiş. Ve bir gün prensin babası kral, prensi uzak bir ülkenin prensesiyle evlendirmeye karar vermiş. Bunu duyan küçük denizkızı sahile gidip ağlamaya başlamış. O kadar çok ağlamışki gözleri şişmiş. Tam o sırada karanlık sulardan babası, büyük annesi ve ablaları çıkmış. Küçük denizkızı onları yeniden gördüğüne çok sevinmiş.

Babası “Güzel kızım, bizi bırakıp gittiğin için sana çok gücendik ama senin daha fazla üzülmene de dayanamadık . Su cadısının büyüsünü bozmaya geldik, al bu iksiri iç ve sesine yeniden kavuş” diyerek iksiri kızına uzatmış.” Küçük denizkızı iksiri içer içmez güzel sesine yenide kavuşmuş ve ailesine çok teşekkür ederek hepsine tek tek sarılıp hasret gidermiş. Büyük annesi “ Hadi vakit kaybetme hemen saraya dön ve prense olan biten herşeyi anlat. Sen mutlu olunca bizde en az senin kadar mutlu olacağız” demiş.

Küçük denizkızı saraya dönmüş prensi bulmuş ve ona olan biten herşeyi anlatmış. Prens Küçük Denizkızı’nın sesini duyar duymaz hemen tanımış ve babasına küçük Denizkızıyla evlenmek istediğini söylemiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar ve ömür boyu mutlu yaşamışlar.

Onlar ermiş muradınaaaa biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş, biri Küçük Denizkızının, biri Balina mavişin biride bu masalı dinleyen siz çocukların başına...

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.

MASALLAR VE DİĞER EĞLENCELİ İÇERİKLER İÇİN SİZİ Youtube HT ÇOCUK KANALIMIZA BEKLİYORUZ