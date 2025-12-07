Habertürk
Habertürk
        Benin'de darbe girişimi | Dış Haberler

        Benin'de darbe girişimi

        Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasına ilişkin, "Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı." açıklamasında bulundu

        Giriş: 07.12.2025 - 22:06 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:06
        Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Sabah erken saatlerde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, şunları kaydetti:

        "Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir.”

        BİLDİRİ OKUYAN ASKERLER, YENİ MESAJ PAYLAŞMADI

        Devlet televizyonunda bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı.

        Benin Genelkurmay Başkanlığından gelişmelerle ilgili açıklama yapılmazken ordunun üst yönetiminin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

        Batı Afrika ülkesi Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" olarak adlandıran bir grup asker, "hükümetin feshedildiğini" ve iktidarı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

        Yarbay Pascal Tigri liderliğindeki askeri grup, "Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığı"nı duyurmuştu.

        AB, DARBE GİRİŞİMİNİ KINADI

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Birliğin Batı Afrika ülkesi Benin'deki darbe girişimini şiddetle kınadığını bildirdi.

        Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Benin'de anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Benin halkıyla dayanışma mesajı veren Hipper, "AB, 7 Aralık'ta Benin'in kurumlarını ve demokratik hükümetini istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

        BM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        Birleşmiş Milletler (BM), Benin’de yaşanan darbe girişimini kınarken, bölgedeki gelişmelerden duyulan endişeyi dile getirdi.

        BM Stratejik İletişim ve Kamu Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Leonardo Santos Simao’nun, bugün Benin’de bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini derin bir endişeyle takip ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Simao’nun Anayasa'yı ve hukukun üstünlüğünü ihlal eden ve ülkenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturan bu girişimi "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

        Ayrıca Simao’nun, darbe girişiminin engellendiğine ilişkin haberleri memnuniyetle karşıladığı, Benin hükümetine, Cumhurbaşkanı Patrice Talon’a ve Benin halkına yönelik desteğini yinelediği vurgulandı.

        Açıklamanın devamında, BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi'nin (UNOWAS) bölgesel ortaklarıyla koordinasyon içinde, Benin'in barış, demokrasi ve istikrarı güçlendirme çabalarını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

