Brent petrolün varil fiyatı ise küresel gelişmeler ve petrol arzına ilişkin haber akışlarıyla dün 61,3 dolara inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varili, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 62,1 dolardan işlem görüyor. Tüm bu küresel gelişmelerin benzine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek?