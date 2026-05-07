BENZİN VE MAZOT FİYATLARI: Akaryakıt fiyatları ne kadar? Motorin ve benzine zam geldi mi? LPG ne kadar?
Son zamanlarda Ortadoğu'da yaşanan gerilimden hem ülkemizde hem de dünyada en çok etkilenen alanların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Benzin, motorin ve LPG'de yaşanan hızlı yükselişler milyonlarca araç kullanıcısını etkilemeye devam ediyor. İşte 7 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
7 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatında yaklaşık 53 kuruşluk zam uygulanmaya başlandı.
LPG NE KADAR?
7 Mayıs 2026 Perşembe itibarıyla otogaz (LPG) fiyatlarında 1 lira 10 kuruşluk indirim uygulanmaya başladı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.47 TL
Motorin: 71.75 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.33 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL