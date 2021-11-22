2021 Kasım ayında geçerli olan akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 19 Kasım Cuma günü akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zammı paylaştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKITA ZAM!

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

LPG FİYATLARI NE KADAR?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.