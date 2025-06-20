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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        Akaryakıta çifte zam geldi! Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı ne kadar oldu?

        Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzin ve motorine zam geldi. Zam sonrası bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken, benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 20 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:19
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        ÖTV düzenlemeleri, brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını peş peşe getirdi. Benzin ve motorine zam geldi. Peki, benzin ve motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 20 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…

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        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

        İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıta zam olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 55 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 19 Haziran Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıdı.

        Bu fiyat artışı ile birlikte bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı.

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        LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.39 TL

        LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 49.84 TL

        Motorin litre fiyatı: 51.27 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50.66 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.24 TL

        LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50.99 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.59 TL

        LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50.79 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.22 TL

        LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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        HAKKARİ AKARYAKIT FİYATLARI (En yüksek fiyat olan il)

        Benzin litre fiyatı: 52.13 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.75 TL

        LPG litre fiyatı: 25.65 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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