Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti. Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesi bozması ve OPEC+ grubunun üretim kesintisi planları petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtladı. Ayrıca, fiyatlar dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren stok verilerinden destek buldu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine ve motorine zam beklendiği öğrenildi. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek?