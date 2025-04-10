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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine indirim geldi - Enerji Haberleri

        Benzine indirim geldi

        Dün motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim sonrası benzine de 2 lira 18 kuruşluk indirim geldi. İndirim tabelaya bu gece itibariyle yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 07:47
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        Benzine indirim geldi
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        Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

        Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de 2 lira 18 kuruş civarında indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 44.59 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 45.53 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

        Adana

        Benzin litre fiyatı: 46.02 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

        Trabzon

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        Benzin litre fiyatı: 45.95 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

        Diyarbakır

        Benzin litre fiyatı: 46.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

        Antalya

        Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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