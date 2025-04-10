Benzine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikler motorin fiyatlarının ardından benzine de indirim olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirimin ardından benzine de 2 lira 18 kuruş civarında indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 44.59 TL

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.01 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45.53 TL

Motorin litre fiyatı: 45.37 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 46.02 TL

Motorin litre fiyatı: 45.83 TL

Trabzon

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Benzin litre fiyatı: 45.95 TL

Motorin litre fiyatı: 45.78 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 46.49 TL

Motorin litre fiyatı: 46.38 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 46.26 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.