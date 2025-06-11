Benzine zam bekleniyor! Benzine ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu sebeple güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzine zam bekleniyor. Peki, benzine zam ne zaman gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 11 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı...
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta LPG indirimi sonrası değişen akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellenecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine zam gelecek. Peki, benzine ne zaman zam yapılacak? Zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 11 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…
BENZİNE ZAM BEKLENİYOR!
Brent petrol fiyatları ve ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıta doğrudan yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 13 Haziran 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 TL zam bekleniyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.92 TL
Motorin litre fiyatı: 46.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.77 TL
Motorin litre fiyatı: 46.11 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.61 TL
Motorin litre fiyatı: 47.10 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.94 TL
Motorin litre fiyatı: 47.43 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.