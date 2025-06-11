Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta LPG indirimi sonrası değişen akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellenecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine zam gelecek. Peki, benzine ne zaman zam yapılacak? Zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 11 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…