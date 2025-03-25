Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 51 kuruş zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorinde ise ayrıca 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorine zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 48.13 TL
Motorin litre fiyatı: 46.96 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 48.06 TL
Motorin litre fiyatı: 46.91 TL
LPG litre fiyatı: 27.69 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 48.60 TL
Motorin litre fiyatı: 47.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.54 TL
Antalya
Benzin litre fiyatı: 48.34 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
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