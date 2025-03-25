Benzine zam geldi

Döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam geldi. Motorinde ise ayrıca 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorine zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

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LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 48.13 TL

Motorin litre fiyatı: 46.96 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 48.06 TL

Motorin litre fiyatı: 46.91 TL

LPG litre fiyatı: 27.69 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 48.60 TL

Motorin litre fiyatı: 47.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.54 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 48.34 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

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