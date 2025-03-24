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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geldi: Motorin zammı yolda! Zamlı akaryakıt fiyatları ne zaman pompaya yansıyacak, güncel mazot ile benzin fiyatı

        Benzine zam geldi! 25 Mart 2025 güncel benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

        Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin bozulmasının ardından bölgede yeniden tırmanan çatışmalar, piyasalarda arz endişelerini artırdı. Bu kapsamda Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarında zam beklendiği açıklandı. Peki, benzin ve motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, 25 Mart benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:14
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        Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti. Öte yandan, İsrail ordusunun ateşkesi bozması ve OPEC+ grubunun üretim kesintisi planları petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtladı. Ayrıca, fiyatlar dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren stok verilerinden destek buldu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda benzine ve motorine zam beklendiği öğrenildi. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek?

        2

        BENZİNE ZAM GELDİ

        Benzine gece yarısı itibarıyla 1 lira 51 kuruş zam geldi.

        MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

        Motorine 26 Mart Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,05 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,23 TL

        LPG litre fiyatı: 26,74 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,21 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

        LPG litre fiyatı: 27,51 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,18 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

        LPG litre fiyatı: 27,25 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,77 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,08 TL

        LPG litre fiyatı: 27,35 TL

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