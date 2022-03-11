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Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de Şaban ayının 14. gecesi İslam dininin hakim olduğu toplumlarda Berat kandili olarak kutlanacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Dini Günler Takvimi'ne göre Berat Kandili tarihi...

  • 01
    Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti nedir?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre Çaban ayı Mart ayının 4'ünde başladı. Üç aylarda kutlanacak 3. kandil olan Berat Kanidli, Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece kutlanıyor. Berat Kandili gecesi ibadet etmek ve günahlarına tövbe etmek isteyen Müslümanlar 2022 Berat kandili tarihini araştırıyor. İşte Berat kandili anlamı ve hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı
  • 02
    Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti nedir?

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor.
  • 03
    Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti nedir?

    BERAT NE DEMEK?

    Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
  • 04
    Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti nedir?

    BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

    Hz. Muhammed (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.

    Yüce Allah, Duhan Suresinde; "Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir..." buyurmuştur. Ayette geçen, "mübarek gece"den maksat; Berat veya Kadir gecesidir.

    İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v),"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; "tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" der. Bu durum, sabaha kadar devam eder" buyurmuştur.
  • 05
    Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'e göre 2022 Berat Kandili tarihi ve fazileti nedir?
    2022 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

     

    HİCRİ TARİHLER

    MİLADİ TARİHLER

    GÜN

    AY

    YIL

    GÜN

    AY-YIL

    HAF.GÜN

    DİNİ GÜNLER

    1

    C.AHİR

    1443

    04

    OCAK-2022

    SALI

    ........

    1

    RECEB

    1443

    02

    ŞUBAT-2022

    ÇARŞAMBA

    ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

    2

    RECEB

    1443

    03

    ŞUBAT-2022

    PERŞEMBE

    REGAİB KANDİLİ

    26

    RECEB

    1443

    27

    ŞUBAT-2022

    PAZAR

    MİRAC KANDİLİ

    1

    ŞABAN

    1443

    04

    MART-2022

    CUMA

    ...........

    14

    ŞABAN

    1443

    17

    MART-2022

    PERŞEMBE

    BERAT KANDİLİ

    1

    RAMAZAN

    1443

    02

    NİSAN-2022

    CUMARTESİ

    RAMAZAN BAŞLANGICI

    26

    RAMAZAN

    1443

    27

    NİSAN-2022

    ÇARŞAMBA

    KADİR GECESİ

    30

    RAMAZAN

    1443

    01

    MAYIS-2022

    PAZAR

    AREFE

    1

    ŞEVVAL

    1443

    02

    MAYIS-2022

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