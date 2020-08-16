Ahu Yağtu önceki gün eline tıraş makinesini alıp Cem Yılmaz’dan olan oğlu Kemal ve annesi Hülya Yörük’ün saçlarını kesti.
O anların videosunu Instagram’dan paylaşan Yağtu, “Karantinadan beri saç kesiyorum. Vazgeçemiyorlar” dedi.
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