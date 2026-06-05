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        Haberler Müzik Beren Saat, 'Exuberance' adlı ilk albümünü duyurdu - Magazin haberleri

        Beren Saat, 'Exuberance' adlı ilk albümünü duyurdu

        Şubat ayında 'CapitaliZoo' şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Beren Saat, ilk albümünü tamamladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saat, 'Exuberance' adlı ilk albümünün 18 Haziran'da yayımlanacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        İlk albümünü duyurdu

        Beren Saat, müzik kariyerindeki yeni adımlarını sürdürüyor. Şubat ayında yayımladığı ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile dinleyicilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez albüm heyecanını takipçileriyle paylaştı.

        2014 yılında Kenan Doğulu ile evlenen Saat'in sözlerini yazdığı 'CapitaliZoo'nun prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Doğulu üstlenmişti.

        "ÇOK HEYECANLIYIM"

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beren Saat, ilk albümü için geri sayımın başladığını duyurarak, "Çok heyecanlıyım, sadece 12 gün kaldı! Exuberance 18 Haziran'da çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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        #beren saat
        #CapitaliZoo
        #Kenan Doğulu
        #Exuberance
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