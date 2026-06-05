Beren Saat, 'Exuberance' adlı ilk albümünü duyurdu

Beren Saat, müzik kariyerindeki yeni adımlarını sürdürüyor. Şubat ayında yayımladığı ilk şarkısı 'CapitaliZoo' ile dinleyicilerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, bu kez albüm heyecanını takipçileriyle paylaştı.

2014 yılında Kenan Doğulu ile evlenen Saat'in sözlerini yazdığı 'CapitaliZoo'nun prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Doğulu üstlenmişti.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beren Saat, ilk albümü için geri sayımın başladığını duyurarak, "Çok heyecanlıyım, sadece 12 gün kaldı! Exuberance 18 Haziran'da çıkıyor" ifadelerini kullandı.