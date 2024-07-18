Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE 16'NCI SAATİNDE
Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.