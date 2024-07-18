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        Haberler Gündem Çevre Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde | Son dakika haberleri

        Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde

        İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 06:50 Güncelleme: 18.07.2024 - 06:50
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        Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde
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        İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

        DHA'nın haberine göre; yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        YANGINA MÜDAHALE 16'NCI SAATİNDE

        Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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        #İzmir
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        #Bergama
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