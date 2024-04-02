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        Haberler Magazin Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Ömrümüz bir olsun - Magazin haberleri

        Berk Oktay'dan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a: Ömrümüz bir olsun

        Eşi Berk Oktay ile ilk çocuklarına kavuşmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, 38'inci yaşına girdi. Atiksoy, ayrıca doğum gününde aynı zamanda doğacak kızı için bebek partisi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 08:25
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        2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile nikâh masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde eşiyle ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

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        Kız bebek bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, 38'inci yaşına girdi. Atiksoy, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününde bebek partisi düzenledi.

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        Yıldız Çağrı Atiksoy, rengarenk balonlarla düzenlenen bir bahçede eşi ve arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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        "RUHLARIMIZ BİRBİRİNİ BULDU"

        Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü ise "Benim güzel karım iyi ki doğdun ve ruhlarımız birbirini buldu. Ömrümüz bir olsun" sözleriyle kutladı.

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        Saçlarının bir kısmını kurdele ile bağlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, parti için pembe renkli bir elbise giymeyi tercih etti.

        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
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