SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Meleklerin Aşkı'nda Yağmur karakteriyle seyircilerin karşısına çıkan Berkay Hardal, bir hayranından evlilik teklifi aldı. Ünlü oyuncunun Ayşe adındaki bir Arap hayraı Karaköy'de bir binanın dış cephesine Berkay Hardal'ın devasa fotoğrafını astırdı. Habertürk'ün haberine göre, fotoğrafın üstüne “Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin?" yazdıran hayranın afişini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu özel sürpriz sonrası hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Berkay Hardal, "Bu duvardan menajerime gelen e-mail’le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe’ye" diyerek duygularını dile getirdi.

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