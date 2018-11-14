Türk Pop Müziğinin başarılı isimlerinden Berkay, ‘Unutulmayan Şarkılar Vol 2’ albümünde yer alan sözü Ahmet Selçuk İlkan, müziği Kemal Taşçeşme, aranjesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait olan ‘İsyanlardayım’ şarkısı ile sevenleriyle buluşuyor.

26 yıl önce Müslüm Gürses'in milyonlara duyurduğu ve Berkay’ın yeniden yorumladığı ‘İsyanlardayım’ şarkısının video klip yönetmenliğini Murat Joker üstlendi.

Şarkıyı yüzlerce eser arasından özel olarak seçen Berkay, böyle güçlü bir şarkıyla çok değerli olan bu projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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