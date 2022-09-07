Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz!

"SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullanmıştı.