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Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz!

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Berkay Şahin, muhabirlerin terlikleriyle alakalı sorularına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Az kaldı arkadaşlar, benden kurtuluyorsunuz. Soğuk havalar yaklaşıyor, artık ayakkabı giyinmeye başlarım" ifadelerini kullanarak espri yaptı

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  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berkay Şahin, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Etiler'de alışveriş turundaydı.

    Terliksiz dışarı çıkmayan Şahin, gazetecilerin soruları üzerine, "Az kaldı arkadaşlar, benden kurtuluyorsunuz. Soğuk havalar yaklaşıyor, artık ayakkabı giyinmeye başlarım" diyerek, gülümsedi.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "EV TAŞIMA OLAYI BİZİ MAHVETTİ"

    Yaklaşık üç aydır ev taşımasıyla uğraştıklarını ifade eden şarkıcı, "Birisine beddua mı edeceksin? 'İnşallah evini taşırsın' desen en büyük kötülük olur herhalde. Ev taşıma olayı bizi mahvetti" şeklinde konuştu.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "UMURUMDA OLMAZ!"

    Geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikiliden Berkay Şahin, "O tarz şeyleri Özlem düşünüyor. Ne yalan söyleyeyim; benlik şeyler değil. Sevgilier günüymüş, doğum günüymüş pek umurumda olmaz, umursamam. Bir gün değil, her günümüz güzel olsun" dedi.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "NİCE YILLARIMIZA SEVGİLİM"

    2016 yılında nikah masasına oturan Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde 6. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamıştı. Şahin, eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nice yıllarımıza sevgilim!" notuyla yayınlamıştı.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM DAİMİ!"

    Mütevazı bir kutlama da gerçekleştiren çiftten Özlem Ada Şahin ise, "Serum ile toparladım. Üç saat uyudum. Biraz bağışıklığım düştü. 'Bu sene böyle olsun. Sorun değil.' dedim ama 'Yemeğe gidelim, olmaz.' dedi. Bize her gece, her gün özel ve güzel... Seni seviyorum daimi..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" AÇIKLAMASI

    Öte yandan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

    Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, "Bence hamilesin." yorumuna, "Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu." yanıtını vermişti.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

    "İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

    Özlem Ada Şahin, "Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil." yorumuna ise, "İkimiz de kaldıracak durumda değiliz." şeklinde esprili bir cevap vermişti.
  • Berkay Şahin: Az kaldı, benden kurtuluyorsunuz! - Magazin haberleri

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