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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Berke Özer: Eyüp'ün büyüklüğünü gösterdik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Berke Özer: Eyüp'ün büyüklüğünü gösterdik

        Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 22:36 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:36
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        "Eyüp'ün büyüklüğünü gösterdik"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "EYÜPSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİK"

        Berke Özer yaptığı açıklamada, "1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik." dedi.

        Maç öncesi spekülasyonlar olduğunu belirten Berke, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Muhabirin "Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığın maçı oldu. Bu sezonun en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kalecisi oldun." sözleri üzerine 24 yaşındaki kaleci, "Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk." açıklamasını yaptı.

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