

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları tiyatro oyunu ‘Hanım & Efendi’yi Nürnberg ve Berlin’de sahneledi. Şakrak’ın kaleme aldığı tek perdelik ‘Hanım & Efendi’, kadın erkek ilişkilerini eğlenceli bir dille anlatıyor. Yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil’in yaptığı oyun Berlin’de yoğun istek üzerine aynı gün içinde iki kez sahnelendi.

Tiyatrom’da sahnelenen oyunda Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak tiyatro severlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Oyunun yazarı Bülent Şakrak Almanya'daki seyirciyi mükemmel olarak değerlendirirken ‘Bu oyun aslında bizim son çocuğumuz, karşılığını alıyoruz çok mutluyuz. Oyunu ben yazmışım gibi görünüyor ama biz aslında her şeyi beraber yapıyoruz' dedi. Düvenci ise "Kadın-erkek dünyasına iki taraftan bakış açısı… Hem gülüp hem düşündüren yani tam bir tiyatro. İnsanın eşiyle iş yapma lüksü, paylaşmak, sahnede çoğalmak büyük bir şans her anlamda ve bu bizim evliliğimize de çok şey kattı" yorumunu yaparken Berlin ve Nürnberg'deki temsilleri Akif Demirel tarafından fotoğraflanan 'Hanım & Efendi' için Avrupa turnesinden sonra Anadolu turnesi düzenlenecek.































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