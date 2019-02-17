- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu. Fransız oyuncu Juliette Binoche'un jüri başkanlığını yaptığı festivalde "En İyi Film" için verilen "Altın Ayı" ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi layık görüldü.
Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai'ın "So Long, My Son" filmindeki rolüyle Yong Mei'ye "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü verilirken aynı filmde oynayan Wang Jingchun da "En iyi Erkek Oyuncu" dalında "Gümüş Ayı" ödülü aldı.
AA'nın haberine göre; Jüri Büyük Ödülüne ise "Grace a Dieu" filmiyle yönetmen Francois Ozon layık görüldü.
"En İyi Yönetmen" dalında "Gümüş Ayı" ödülünü "Ich war zu Hause aber" filmiyle Alman yönetmen Angela Schanelec alırken "En İyi Senaryo" dalındaki "Gümüş Ayı"yı da "La Pranza dei bambini" isimli İtalyan filmiyle Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano kazandı.
"En İyi İlk Film" ödülüne de Almanya adına yarışan "Oray" adlı filmin genç yönetmeni Mehmet Akif Büyükatalay sahip oldu.
69. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film (Altın Ayı): Nadav Lapid/Synonyms (İsrail)
Jüri Büyük Ödülü: Francois Ozon/Grace a dieu (Fransa)
En İyi Yönetmen: Angela Schanlec/İch war zu Hause aber (Almanya)
En İyi Kadın Oyuncu: Yong Mei /So Long, My Son (Çin)
En İyi Erkek Oyuncu: Wang Jingchun /So Long, My Son (Çin)
En İyi Senaryo: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano/La Pranza dei bambini (İtalya)
Alfred Bauer Ödülü: Nora Fingscheidt/Systemsprenger (Almanya)
En iyi sanatsal performans (Kamara): Rasmus Videbaek/Out Stealing Horses (Norveç)
En İyi İlk Film: Mehmet Akif Büyükatalay/Oray (Almanya)
En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Florian Fischer Johannes Krell/Umbra (Almanya)
7 Şubat’ta başlayan 69. Berlinale'de 74 ülkeden 400 film gösterilmiş, 16 film "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" için yarışmıştı. "Altın Ayı" için yarışan filmler arasında Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi de yer almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.