Berlin’de Türkiye’ye yardım seferberliği

İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türkler yardım seferberliği başlattı. Berlinli sivil toplum kuruluşları tarafından yardım malzemesi toplamak amacıyla 4 farklı merkez oluşturulurken, depremzedeler için sabahın erken saatlerinden itibaren tonlarca yardım malzemesi toplandı.

Berlin'deki yardım merkezlerinden biri olan BTMK Müzik Okulu'nda yapılan yardımların ardından okulun bütün odaları, koridorlar, hatta merdiven boşlukları yardım malzemeleriyle doldu. Yeni gelen yardım malzemeleri okulun bahçesinde toplandı.

Yardım etmek için gelen yüzlerce genç, gelen yardım malzemelerini, ayırarak farklı farklı kutulara yerleştirdi. Sonra ayrıştırılan yardım paketler, elden ele kamyonlara yüklendi.

"YARDIMLAR UÇAKLAR VE TIR'LARLA GÖNDERİLECEK"

Yardım kampanyasına katılan Berlinlilerden Fatoş Yüksel, sabah erken saatlerde deprem haberini alır almaz, canla başla seferber olduklarını söyledi ve yardımların uçaklar ve TIR'larla gönderileceğini belirtti.

Berlin'deki yardım merkezlerine başta biberonlar, çocuk mamaları, çocuk bezleri, uyku tulumları, battaniyeler, kadın erkek ve giysileri, hijyen malzemeleri ve ilaçlar olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek çok çeşitli malzemeler bağışlanıyor.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.