Berlusconi'nin tuvaletinde intihar!

İtalyan ordusunda görevli 25 yaşında bir asker, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rezidansı olan Palazzo Grazioli'nin tuvaletinde intihar etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Enrico De Mattia isimli asker cumartesi günü 'Güvenli Sokaklar Operasyonu'na katıldıktan sonra beylik tabancasını kullanarak intihar ettiği belirtildi.

25 yaşındaki İtalyan askerin intiharı, İtalyan ordusundan yapılan bir açıklamayla doğrulandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, De Mattia son 6 ayda General Paolo Raudino'nun komutanlık ettiği tugayda intihar eden üçüncü asker oldu. Haberde, ordu personelinin çalışma koşulları ve üstlerinden gördükleri psikolojik baskı nedeniyle şikayetçi oldukları belirtildi.

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