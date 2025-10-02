Berrak Tüzünataç: Çok değişti

Hasbertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berrak Tüzünataç, sabah saatlerinde Bebek'te kahvaltı yaptı. Tüzünataç, ardından basın mensupları ile de sohbet etti. Tüzünataç, "Aynı her şey yolunda. İyi hava yakaladıkça çıkıyorum geziyorum ve yürüyorum" dedi.

Berrak Tüzünataç, "Oyuncular arasındaki yaş farkı hakkında neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya; "Artık zaten bir sürü şey değişiyor. Tüketicinin, seyircinin / izleyicinin tepkisi bir çok değişme yol açıyor. Eskiden de böyleydi ama bunları çok fazla konuşmuyorduk. Sosyal medya tepkileri, değişimi bizlere daha çok gösterdi" şeklinde cevap verdi.

Berrak Tüzünataç'ın cep telefonundaki kırıklar dikkat çekti.