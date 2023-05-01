Berrak Tüzünataç yazı getirdi! Düzgün fiziğine binlerce beğeni geldi!

Bu Kalp Seni Unutur mu?, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fİ, Çİ, Dip ve Kurşun gibi birçok projede boy gösteren güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek, soluğu Bodrum’da aldı.