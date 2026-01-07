Habertürk
        BES'te yeni dönem! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düştü mü, BES'te devlet katkısı yüzde kaç oldu?

        BES'te yeni dönem! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düştü mü?

        Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıları yakından ilgilendiren karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre BES'te yüzde 30 olan devlet katkısında değişikliğe gidildi. Peki, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düştü mü, devlet katkısı ne kadar oldu?" İşte Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar...

        Giriş: 07.01.2026 - 01:30 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:30
        1

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkı oranı yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Peki, "Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düştü mü, BES'te devlet katkısı yüzde kaç oldu?" İşte detaylar...

        2

        BES'TE YENİ DÖNEM!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi’nde (BES) Türk parası cinsinden yapılan katkı paylarına uygulanacak devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı yeniden belirlendi.

        3

        BES'TE DEVLET KATKISI DÜŞTÜ MÜ?

        Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)'nde devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü

        Resmî karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1 ve ek 2’nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.

        Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

