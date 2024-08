Fikri Demiray, "Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum. En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane" ifadelerini kullandı