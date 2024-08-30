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        Haberler Gündem Güncel Besicilerin isyanı: 30 GB internet | Son dakika haberleri

        Besiciler çobanların isteklerine yetişemiyor: Barınma, yemek, maaş artı 30 GB internet

        Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Sivas'ta, yaşanan çoban sıkıntısı hayvan yetiştiricilerini canından bezdirdi. Bazı kişiler çareyi sürülerini satmakta bulurken, besiciliğe devam edenler ise Afgan çobanların isteklerine yetişmekte zorlanıyor. Çobanların ise 30 GB mobil internet talep etmesi hayrete düşürdü. Artık Türk çoban kalmadığını belirten Fikri Demiray, "Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:52
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        Hayvan yetiştiricilerinin çoban krizi sürüyor. Özellikle hayvan besiciliğinin önemle merkezlerinden biri olan Sivas'ta çoban bulmak giderek zorlaşıyor.

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        Hayvanlarıyla ilgilenecek çobanı bulamayan bazı sürü sahipleri ise çareyi sürülerini satmakta buluyor. Bu duruma halen direnen besiciler ise, çobanların isteklerini karşılamakta zorlanıyor.

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        Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle besicilerin büyük bölümünün hayvanlarını sattığını belirtti.

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        Artık Türk çoban kalmadığına dikkat çeken Demiray, "400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum" dedi.

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        Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, "Türk çoban yok. Afganlı çobanlarsa bizlere mum tutturuyorlar. Devlet bize yardımcı olsa hayvancılık devam etse Türkiye'de et bedava olur. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de Afgan çobanlar bizlere her istediklerini yaptırıyorlar, bıktık artık. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor" diye konuştu

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        Fikri Demiray, "Artık bu sorun hayvancılıktan bıktırdı. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum. En azından sigortasını ödese gerisini yine biz hallederiz. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum. Devlet çoban sıkıntısını çözse hayvancılık artar et fiyatları düşer. Bizim coğrafyamız şahane" ifadelerini kullandı

        #yerel haberler
        #sivas
        #çoban
        #internet
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