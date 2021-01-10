SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
BEŞİKTAŞ: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)
SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)
SETLER: 21-25, 13-25, 18-25
SÜRE: 26, 21, 25 (72 dakika)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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