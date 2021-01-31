Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılarak 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı

Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti
İHA

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan ve ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılarak ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet aldı. Son olarak Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 9 karşılaşmanın 8’ini kazanmış, 1’inden de beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u mağlup ettiği haftada Trabzonspor’a kaybeden Beşiktaş, aldığı bu yenilgiyle zirvedeki yerini de sarı-lacivertlilere bırakmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de
FUTBOLİrfan Can transferinde son dakika!
Gedson Fernandes Galatasaray'da! Kiralık transfer için Benfica ile anlaşıldı! Gedson Fernandes kimdir?
FUTBOLGalatasaray, Gedson Fernandes'i bitirdi
DeAndre Yedlin, Galatasaray'da! KAP'a bildirildi...
FUTBOLGalatasaray transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLNefes kesen maçta zafer Trabzonspor'un!
Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması!
FUTBOLMustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması!
Beşiktaş transfer haberleri: Boyd, Güven ve stoper harekatı!
FUTBOLBeşiktaş'ta sıcak saatler!
Son dakika! Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber!
FUTBOLPelkas'tan kötü haber!
Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor
FUTBOLAyrılık yakın!
Başakşehir, Aaron Boupendza'ya talip oldu
FUTBOLBaşakşehir flaş teklif!
Karagümrük, Lens transferinde mutlu sona ulaştı
FUTBOLLens'in yeni takımı!