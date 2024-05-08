Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarının yanı sıra kadroda temizlik için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Ante Rebic ile yolları ayırmak istiyor.

2.5 MİLYON EURO DAHA TALEP ETTİ Siyah-beyazlılar, sakatlığı nedeniyle sezonu da kapatan Hırvat futbolcu ile ilk görüşmesini yapsa da olumlu yanıt alamadı. 30 yaşındaki futbolcu, 1 senelik daha sözleşmesi bulunduğunu belirterek önümüzdeki sezonki alacağı olan 2.5 milyon Euro'yu da talep etti. REKLAM

FORMÜL ARAYIŞI SÜRÜYOR Görüşmeler bu yanıtla şimdilik tıkanırken Beşiktaş'ın da ayrılık için formül arayışı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rebic'e sezon sonunda gelecek teklifleri de beklerken görüşmelerin süreceği öğrenildi.