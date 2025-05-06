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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a sermaye artırımından 1.4 milyar TL gelir! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a sermaye artırımından 1.4 milyar TL gelir!

        Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:28
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        Beşiktaş'a sermaye artırımından dev gelir!
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        Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sermaye artırımı sürecinin tamamlandığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol AŞ, rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir.

        Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

        "Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol AŞ'deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir. Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır."

        "Kulübümüzün çoğunluk hissesine sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, tarihimizin en büyük bedelli sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır.

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        Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol A.Ş., rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir.

        Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol A.Ş.’deki payı yüzde 51’den yüzde 70’e yükselmiştir.

        Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

        Bedelli sermaye artırımı döneminde rüçhan hakkını kullanan ve birincil piyasadan hisse satın alan yatırımcılarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

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