Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 17'nci haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 5. sırada yer alan Beşiktaş, 21 Aralık Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 12.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.