Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon, kuvvet ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma sonrasında denge ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenmanın pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi.

İdmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut atarak sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.