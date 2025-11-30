Habertürk
        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Rafa Silva'yı kazanacağız - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Rafa Silva'yı kazanacağız

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç, bir süredir takımdan uzak kalan Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Portekizli oyuncunun takıma dönüşü için umutlu konuşan Kılıç, "Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 23:14 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:22
        "Rafa Silva'yı kazanacağız"
        Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından Rafa Silva'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıç, net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Geçen hafta dört maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi üç maçımız kaldı. Üç maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla Ümraniye'de her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız ve ligi de en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        RAFA SİLVA AÇIKLAMASI

        Asbaşkan Murat Kılıç, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile ilgili bir soruya, "Rafa Silva çalışıyor. Şu an biraz antrenman eksiği var. Çalışıyor ve onu kazanacağız diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

        Kılıç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın eksik bölgelere transfer istediğini vurgulayarak, "Duruma göre dört veya beş transfer yapacağız." dedi.

        Siyah-beyazlı takımın deplasman performansına ilişkin bir soruya ise Kılıç, "Takımımız farkındaysanız her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Takımımız çok yeni. Bu sene yaklaşık 8-9 yeni oyuncu birbirlerine alışma süreci geçiriyor. İçeride de deplasmanda da her geçen gün daha iyi oynuyorlar. Bir fark yok." yanıtını verdi.

