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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez: Bu Beşiktaş'ın davasıdır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez: Bu Beşiktaş'ın davasıdır!

        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hasan Arat'ın şoförü için açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 18:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:43
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        "Bu Beşiktaş'ın davasıdır!"
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        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Emre Kaplan'ı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hasan Arat'ın şoförü için açıklamalar yaptı.

        Onur Göçmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk futbol tarihine geçecek bir gündeyiz. Ne yazık ki bugün bir arkadaşımızı cezaevine teslim ettik. Biz bunu tarihimizde çok yaşadık. Beşiktaş taraftarı bunu bilir ve anlar. Biz basına saygı duyan insanlarız. Çok arkadaşımız var. Hiçbirinden böyle yaklaşım görmedik. Arkadaşımız kendi duygularına yenik duruma düşerek başkanımız ve ikinci başkanımıza yönelik alaylı bir paylaşım yapmıştır. Maç sonu itiş kakış münakaşa yaşandı. Bu esnada arkadaşımızın gözlüğü kırıldı. Bundan dolayı basın mensubu arkadaşımızın burnunda çizik oluştu. Olay bundan ibaret."

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        "BAŞKA KARARLARLA BAĞDAŞMIYOR"

        "Şu anda geldiğimiz noktada Beşiktaş için emek sarf eden, Beşiktaş için mücadele eden ve futbolun gelişmesi için Türkiye'nin her yerine giden Sezgin kardeşimiz dün devletimizin çağrısına hemen cevap verdi. Hiçbir yorum yapmadan, destek almadan kendisi adalete ifade vermeye gitti. Bugün de çıkarılan mahkemede... Bunu söylemek bizlerin içini çok acıtıyor. Biz geçmişte futbol sahalarında hakeme saldıranlar gördük. Kavgalar gördük. Çok şey gördük. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. Adalete, devletimize her zaman güveniyoruz dedik. Bugün Sezgin kardeşimizi adalete teslim ettik. Bu verilen karar adil bir karar değildir. Bu karar geçmişte başkaları için alınan kararlarla bağdaşmıyor. Bu Beşiktaş için alınan bir karardır. Bu alınan kararı biz tarihe çok derin harflerle not aldık."

        "HİÇBİR OLAY BÖYLE HIZLI SONUÇLANMADI"

        "Beşiktaş taraftarı bunu unutmayacaktır. Beşiktaş taraftarı diktir. Gerekirse gider yatar. Biz her zaman her yerde deriz ki, adalet istiyoruz. Sezgin'in burada yatmasının sebebi nedir? Bu konu açıldığından itibaren paylaşımlar yapıldı. Federasyonumuz Türk futbolunun hiçbir olayında bu kadar hızlı tepki vermedi. Adalet Bakanlığı o kadar gündem varken bununla alakalı tweet yayınladı. Spor Bakanlığımız tweet yayınladı. Her şey bitti. Gündem Sezgin oldu. Bu karar çok kısa zamanda doğru noktaya çekilecektir. Adalete güvenimiz tam. Ancak bu karar Beşiktaş'ın futbol tarihine karar bir leke olarak saptanmıştır. Beşiktaş taraftarı bunu unutmaz. Sezgin'in de bir ailesi var."

        "BU BEŞİKTAŞ'IN DAVASIDIR"

        "Bu Sezgin davası değildir. Bu, Beşiktaş'ın davasıdır. İçimiz kan ağlıyor. Ancak Sezgin delikanlı gibi geldi. Başı dik. Biz yine burada bekleyeceğiz. Yarın da takipçisi olacağız. Beşiktaş büyük taştır. Altında ezilirsiniz. Bu kararı en kısa zamanda doğru ve mantıklı şekilde iyi noktaya çekilmesini bekliyoruz."

        "YANLIŞ YORUMLAR YAPILDI"

        "Bundan sonra ortamı germemek lazım. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camiası. Sosyal medyada Sezgin ile alakalı, olayla ilgili birçok yanlış yorumlar var. Bu işin bu kadar abartılmasının sebebi Beşiktaş'tır. Dünkü hakemin aldığı kararların sonucudur. Konumuz Sezgin. İlgili medya kuruluşundan da beklentimiz şu, ekmeğin peşindeyken herkese saygı duyarız. Alkol almayız. Ailemize sevgi ve saygı ile yaklaşırız. İlgili medya kuruluşunun bunu bu şekilde not alması gerekir."

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