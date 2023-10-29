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        Beşiktaş, Atatürk evini ziyaret etti

        Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın bir dönem konakladığı Akaretler 76 numaralı evin önünde bir araya geldi.

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        Giriş: 29.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:05
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        Beşiktaş, Atatürk evini ziyaret etti
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        Beşiktaş Kulübü, Cumhuriyet'in Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilişinin 100. yılını, etkinliklerle kutluyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah beyazlı yöneticiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın bir dönem konakladığı Akaretler 76 numaralı evin önünde bir araya geldi.

        Yöneticiler Emre Kocadağ, Mehtap Ferah, Seyit Ateş ve Umut Şenol, sporcularla birlikte evin kapısına çelenk koyarak poz verdiler ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutladılar.

        Genel sekreter Mehtap Ferah, törende yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaşlı olması bizim için her zaman gurur vesilesi olmuştur. Atatürk'ün görevleri icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde annesi ile kız kardeşini, komşusu siyah-beyazlı sporculara ve kiracılara emanet etmesi bizim için gurur kaynağıdır. En büyük Beşiktaşlı Ulu Önder'imiz Atatürk'ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu Cumhuriyet ve devrim ateşi ilelebet yolumuza ışık olacaktır" diye konuştu.

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