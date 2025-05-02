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        Beşiktaş Belediyesi’nden "çöp" açıklaması

        Beşiktaş Belediyesi, çevre temizliği ve çöp toplama hizmetleri hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:09
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        Beşiktaş Belediyesi'nden "çöp" açıklaması
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        Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bazı basın ve yayın organlarında, belediyemizde görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçemizde çöp toplama hizmetlerinin aksadığına ilişkin haberler yer almaktadır.

        “Öncelikle belirtmek isteriz ki; grev hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür.

        “Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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