        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA: 100 - Enea Gorzow: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 100 - Enea Gorzow: 70 | MAÇ SONUCU

        FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Polonya ekibi Enea Gorzow'u 100-70 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 21:50 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:50
        Beşiktaş BOA, Avrupa'da farklı kazandı!
        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 mağlup etti.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi. Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.

        Beşiktaş BOA'da 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı. Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

        İstanbul temsilcisinde Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.

