Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beşiktaş da Güllü'yü unutmadı

        Beşiktaş'ta Güllü'yü unutmadı

        Dün, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında anılan merhum şarkıcı Güllü, bu kez Beşiktaş - Kocaelispor mücadelesinde şarkılarıyla yâd edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 20:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş da Güllü'yü unutmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü, vefatının ardından sevenleri tarafından şarkılarıyla anılmaya devam ediyor.

        Güllü, kızı ve arkadaşının yanında bulunduğu sırada apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmişti. Bu ani kayıp, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

        REKLAM

        Dün, Fenerbahçe taraftarlığıyla da bilinen şarkıcı, sarı-lacivertli ekibin Antalya maçında anılmıştı.

        Bugün ise Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor arasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada şarkılarıyla yad edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #Güllü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları