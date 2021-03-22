Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran olay - Ozan Tufan, dün akşam öyle bir gol attı ki...

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, bu sonucun ardından, bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray'la olan puan farkını 3'e çıkardı, Fenerbahçe'yle olan 5 puanlık farkı koruyarak yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

TUFAN KOPTU

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle son haftalarda yedek soyunan Ozan Tufan, dün Vodafone Park'ta öne çıkan isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Osayi'nin yerine oyuna giren yıldız futbolcu, 89'da ceza sahası dışından öyle bir gol attı ki, geceye damgasını vurdu. Beşiktaş karşısında takımını yenilgiden kurtaran Ozan, zirve yarışını da yeniden kızıştırdı.

109 KM'LİK FÜZE

Sarı lacivertli futbolcular, kendi yarı sahasında kullandığı taç atışında yaklaşık 40 saniye boyunca topu ayağında tutarken, yapılan 12 pasın ardından top buluşan Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından günün başarılı isimlerinden Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu’nu avladı.

Attığı golle Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan Ozan Tufan, ikinci sıradaki Galatasaray'ın da umutlarını korumasını sağladı. Sahada kaldığı 16 dakikada yaptığı hızlı çıkışlarla sarı-lacivertlileri hücumda pozisyona sokan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golün yanı sıra bir de önemli fırsattan yararlanamadı. Yüzde 50 pas isabetiyle oynayan Ozan, sahada kaldığı kısa süre içinde savunmaya da destek verdi.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş’a karşı attığı 4’ün 3’üne imza attı. Bununla beraber Ozan’ın Süper Lig’de en çok gol kaydettiği takımın da 5 golle Beşiktaş olması dikkat çekti.