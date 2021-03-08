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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK FB derbisi hangi gün? Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için artık heyecan dorukta. Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki şimdiden büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK FB derbisi hangi gün? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için şimdiden heyecan dorukta. Bu yıl şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ezeli rakiplerin mücadelesi nefesleri kesecek. İşte büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Attila, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Osayi, Thiam.

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