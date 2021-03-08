Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için şimdiden heyecan dorukta. Bu yıl şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ezeli rakiplerin mücadelesi nefesleri kesecek. İşte büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Attila, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Osayi, Thiam.