Transferde bugün sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor... Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer sezonu sona ererken Süper Lig kulüpleri için son tarih 8 Eylül. Ancak Avrupa'da mücadele eden ekipler için bugün kritik olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile Galatasaray, kadrolarını bu gece 01:00'de UEFA'ya bildirmek zorunda. Daha sonra yapılacak transferlerden Avrupa arenasında yararlanamayacaklar.

Üç kulübün de bugün transferde yeni imzalar attırması bekleniyor.