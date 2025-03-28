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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka: 103 - Yalovaspor: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 103 - Yalovaspor: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Yalovaspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 103-82 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:17
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        Beşiktaş sahasında rahat kazandı
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        Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş Fibabanka, sahasında konuk ettiği Yalovaspor'u 103-82 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından siyah-beyazlılar puanını 41 çıkarırken, Yalovaspor ise 27 puanda kaldı.

        SALON: BJK Fibabanka Spor

        HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mesut Öztürk, Mehmet Şahin

        BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 13, Berk Uğurlu 14, Needham 16, Plavsic 9, Terry 9, Morgan 5, Yiğit Arslan 10, Kerem Konan 2, Allman 13, Sleva 10, Yiğit Aksu 2

        YALOVASPOR: Sherfield 10, Johnsın 20, Kadir Bayram 10, Krampelj 11, Nichols 7, Peterka, Yiğit Onan 6, Griffın 8, Ege 2, McConico 2, Boran Güler 6

        1'İNCİ PERİYOT: 28-19

        DEVRE: 50-34

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-61

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