Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu evinde mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 7-0 önde geçti. Fenerbahçe Beko karşısında etkili savunma yapan siyah-beyazlılar, 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 9-0. Potasını iyi savunan Beşiktaş, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 8. dakikayı 11-2 üstün bitirdi. Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, derbide ilk çeyreği 10 sayılık avantajla önde kapattı: 17-7. REKLAM İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ile peş peşe dış atış isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 22-18. Bu çeyrekte skor üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım karşısında özellikle pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 34 saniye kala eşitliği yakaladı: 30-30. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün girdi.

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle giren Beşiktaş Fibabanka, top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertli rakibi karşısında 24. dakikayı 43-38 üstün tamamladı. Başa baş geçen mücadelede Hayes-Davis ve Guduric'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 40 saniye kala yeniden oyuna dengeyi getirdi: 53-53. Son bölümde Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde gitti. Son çeyrek dengeli bir oyunla başladı. Mathews ve Allman ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe karşısında son 4 dakikaya 64-60 üstün girdi. Topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermedi ve 38. dakikayı 68-60 önde geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.