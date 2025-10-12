Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş GAİN: 67 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN: 67 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 | MAÇ SONUCU

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 75-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.10.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'ya konuk oldu.

        Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan ve HT Spor ekranlarında yayınlanan derbi mücadelesinden, deplasman ekibi 75-67 galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Fasoula'nın turnikeden bulduğu basketle 3. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 9-2. Milic ve Fasoula'nın pota altındaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Özge Özışık'ın 9. dakikada dış atıştan bulduğu basketle farkı 15'e kadar çıkardı: 26-11. Galatasaray Çağdaş Faktoring, geride kalan bölümde Kuier ile Ayşe Cora Yamaner'in sayılarıyla farkı azalttı ve ilk çeyrek ev sahibi ekibin 26-17 üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçın ikinci çeyreği iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Beşiktaş BOA, bu çeyrekte Okonkwo ile 3 kez dış atışlardan isabet buldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring de Williams ile boyalı alanda sayılar üretti. Maçın büyük bir bölümünü geride götüren sarı-kırmızılılar, sonrasında Gökşen Fitik, Juhasz ile Oblak'ın turnikeden bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yakaladı ve ikinci periyodun bitmesine 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun devamında başka sayı olmadı ve soyunma odasına Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 41-40 üstünlüğüyle gidildi.

        Üçüncü periyodun ilk 2 dakikasında iki taraf da karşılıklı top kayıpları yaparak skor üretemedi. Gökşen Fitik, 23. dakikanın ortalarında dış atıştan bulduğu basketle sessizliği bozdu: 40-44. Sarı-kırmızılılar, periyodun devamında yaptığı sert savunmayla da rakibine fazla sayı şansı vermedi ve son çeyreğe 56-49 önde girdi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyuncuları Sude Yılmaz, Smalls ile Juhasz'ın bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkararak, 36. dakikanın ortalarına 68-54 önde girdi. Siyah-beyazlılar, sonrasında Okonkwo, Milic ve Pelin Derya Bilgiç'in basketleriyle 10-0'lık seri yakaladı ve karşılaşmanın son 2 dakikasına girilirken farkı 4'e kadar düşürdü: 64-68. Karşılaşmanın son iki dakikasında oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 75-67'lik üstünlükle ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu