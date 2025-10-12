Beşiktaş GAİN: 67 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 | MAÇ SONUCU

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'ya konuk oldu.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan ve HT Spor ekranlarında yayınlanan derbi mücadelesinden, deplasman ekibi 75-67 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, Fasoula'nın turnikeden bulduğu basketle 3. dakikada 6-0'lık seri yakaladı: 9-2. Milic ve Fasoula'nın pota altındaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, Özge Özışık'ın 9. dakikada dış atıştan bulduğu basketle farkı 15'e kadar çıkardı: 26-11. Galatasaray Çağdaş Faktoring, geride kalan bölümde Kuier ile Ayşe Cora Yamaner'in sayılarıyla farkı azalttı ve ilk çeyrek ev sahibi ekibin 26-17 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci çeyreği iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Beşiktaş BOA, bu çeyrekte Okonkwo ile 3 kez dış atışlardan isabet buldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring de Williams ile boyalı alanda sayılar üretti. Maçın büyük bir bölümünü geride götüren sarı-kırmızılılar, sonrasında Gökşen Fitik, Juhasz ile Oblak'ın turnikeden bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yakaladı ve ikinci periyodun bitmesine 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun devamında başka sayı olmadı ve soyunma odasına Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 41-40 üstünlüğüyle gidildi.