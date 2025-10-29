Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta JL Bourg'u farklı mağlup etti!
BKT EuroCup B Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında Fransa temsilcisi JL Bourg'u 90-60 mağlup etti.
BKT EuroCup B Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş GAİN sahasında Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'u ağırladı.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nda oynanan maçı temsilcimiz 90-60 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN 4. galibiyetini almış oldu. JL Bourg ise ilk yenilgisini aldı. BKT EuroCup sonraki maçında Beşiktaş GAİN, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye konuk olacak. JL Bourg ise sahasında Almanya temsilcisi Chemnitz 99'u ağırlayacak.