Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en çok konuşulacak karşılaşması için nefesler tutuldu. Ezeli rakipler Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko, zirve yarışını doğrudan etkileyecek İstanbul derbisinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Tribün desteğini arkasına alacak siyah-beyazlılar galibiyet ararken, sarı-lacivertli ekip deplasmanda kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte "Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 00:22 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev randevu için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek derbi, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Form grafikleri ve hedefleriyle dikkat çeken iki güçlü ekip, İstanbul’da yüksek tempolu bir pota savaşına hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

        Basketbol Süper Ligi takvimine göre derbinin saati ve yeri şu şekilde açıklandı:

        Tarih: 4 Ocak 2026 Pazar

        Saat: 20.30

        Salon: BJK Spor Kompleksi (Akatlar)

        3

        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbolseverler için derbi heyecanı naklen ekranlara gelecek. Maçın yayın bilgileri şöyle:

        Yayıncı Kanal: beIN Sports

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir