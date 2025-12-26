Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en çok konuşulacak karşılaşması için nefesler tutuldu. Ezeli rakipler Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko, zirve yarışını doğrudan etkileyecek İstanbul derbisinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Tribün desteğini arkasına alacak siyah-beyazlılar galibiyet ararken, sarı-lacivertli ekip deplasmanda kazanarak şampiyonluk iddiasını güçlendirmek istiyor. İşte "Beşiktaş Gain - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev randevu için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek derbi, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Form grafikleri ve hedefleriyle dikkat çeken iki güçlü ekip, İstanbul’da yüksek tempolu bir pota savaşına hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Basketbol Süper Ligi takvimine göre derbinin saati ve yeri şu şekilde açıklandı:
Tarih: 4 Ocak 2026 Pazar
Saat: 20.30
Salon: BJK Spor Kompleksi (Akatlar)
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverler için derbi heyecanı naklen ekranlara gelecek. Maçın yayın bilgileri şöyle:
Yayıncı Kanal: beIN Sports