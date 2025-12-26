Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev randevu için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek derbi, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Form grafikleri ve hedefleriyle dikkat çeken iki güçlü ekip, İstanbul’da yüksek tempolu bir pota savaşına hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...