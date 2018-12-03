Beşiktaş - Galatasaray derbinin yazar yorumları

AHMET ÇAKAR: Cüneyt Çakır Galatasaray’ı doğradı. Cüneyt Çakır çok büyük iki hata yapmıştır. Beşiktaş lehine verdiği penaltıdan önce verdiği çift vuruş hatalıydı. O pozisyon, kafayla oynanacak mesafede değildir. Top en fazla yerden 70-80 santimetre yüksektedir. İhlali Mustafa Pektemek yaptı. Bu çift vuruş değildir. Penaltı doğruydu.
Onyekuru-Necip pozisyonunda Mete Kalkvan bir daha izle dedi. Siz milleti gerizekalı mı sanıyorsunuz? Onyekuru-Necip olayında Necip çelmeyi takıyor, Onyekuru dengesi bozulunca elle topa temas ediyor. Siz bizi aptal mı sanıyorsunuz? İlk ihlal önemlidir. Necip yerde yatarken çelmeyi takıyor, Onyekuru sendeliyor ve elle oynuyor.
Cüneyt, Onyekuru'nun pozisyonunda önce penaltı var kardeşim. Penaltıyı vereceksin. Bunu normalde göremeyebilirsin ama izleyince nasıl görmezsin? Galatasaray bugün kötü oynadı. Beşiktaş da kötü oynadı. Ama Galatasaray'ın puan kaybının baş sorumlusu Cüneyt Çakır'dır. Vida'nın pozisyonu ise kesinlikle penaltı değil.
LEVENT TÜZEMEN: Geçmiş yıllarda VAR sistemi devreye girseydi bir çok derbi maçın sonucu farklı olurdu. Vodafone'da VAR'ın ağırlığını koyduğu ve etkili olduğu bir derbi izledik. VAR olmasaydı Cüneyt Çakır bir çok pozisyonda verdiği kararlarda geri adım atmamış olacaktı. Bir puanın bile kıymetli olduğunu 22 oyuncu arasında Eren Derdiyok anlamamış. İsviçre Milli Takımı'nda yıllarca santrfor oynayan bir oyuncu kör gözüne parmak sokar gibi böyle ucuz penaltı yapar mı ve takımını yakar mı?
VAR uçanı kaçanı yakalıyor, Eren bunu biliyor, gol olmayacak vuruşu penaltıya döndürüyor. Ben, Fatih Terim'in yerinde olsaydım bu ucuz penaltıyı yapan Eren'i ibret olsun diye oyundan alırdım. Çünkü o Eren, Porto'ya gitmedi ve kritik derbide takımını yakan penaltıyı yaptı.
Galatasaray ilk 25 dakikalık süreçte Beşiktaş'ın ciddi baskısını hissetti. Ancak Ozan'ın direkten dönen vuruşundan sonra cesaretlenen Galatasaraylı oyuncular Beşiktaş'ın üzerine skoru değiştirmek için gitti.
Ama kalitesizlik bir yerde Galatasaray'ı frenliyor. Onyekuru çabuk ve hızlı bir oyuncu ama cılız ve güçsüz bacakları nedeni ile etkili şut atamıyor. Nagatomo ve Mariano kanatlardan etkili ataklar yaptı. Ama Eren pozisyonlara hazırlıklı olmadığı için gol üretemedi.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray eksik kadrosuna rağmen elinden gelen mücadeleyi yaptı. Ama beraberlik için yeterli olmadı. Ben dün en çok sınırlı kapasitesine rağmen gönülden oynayan Necip'i beğendim.Hakem Cüneyt Çakır, görmediği penaltıyı VAR'la verdi. Verdiği yanlış penaltıyı da VAR'la düzeltti. Hüseyin Göçek'in günahı ne?
ERMAN TOROĞLU: Vida'nın pozisyonu? Top kendi arkadaşı tarafından ileri doğru vuruluyor. Mesafe kısa. Eğer bu vurulan mesafede sizin vücudunuzdaki kollar normal bir açıklıktaysa ve siz hiçbir şekilde topa hareket yapmıyorsanız bu penaltı olmaz. Ama arkadaşınız topla son oynadığı anda kollarınız kapalı, top gelirken kolunuzu açıp topa müdahale ediyorsanız; o zaman penaltıdır.
Gelelim Onyekuru'nun pozisyonuna. Eğer G.Saraylı oyuncu, Beşiktaşlı oyuncuyu geçerken beyazlı oyuncu, kırmızılı oyuncuya müdahale ediyorsa bu müdahaleden sonra kırmızılı oyuncunun top koluna geliyorsa pozisyon penaltıdır. Ama kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun yaptığı darbeden önce koluyla oynuyorsa o zaman penaltı değildir. TV'deki görüntüde sanki ilk pozisyon kırmızılı oyuncu darbeyi alıyor, sonra top koluna geliyor. Yani sanki görüntü penaltı.
Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıda Eren Derdiyok. Normal zekada bir futbolcu, o hareketi yapmaz. Azıcık beyni olan, azıcık yüreği olan bir futbolcu bunu yapmaz. Bu tip futbolcularla Galatasaray nasıl sahaya çıkıyor? Ben zannediyorum ki, Fatih hoca sahada olsaydı, Eren Derdiyok'u kenara alırdı. Acemi bir oyuncu değil. Bu yüreği yok demek. Penaltı son şansta yapılır. Top sana çarpsa ne olur?
ATİLLA GÖKÇE: Beşiktaş’ın kazandığı penaltıda karar doğruydu. Galatasaray atağında Medel’in ayğından çıkan topun Vida’nın eline temas etmesi tartışmalıydı. Çakır, penaltı vermedi ama VAR’a (ve ekrana) başvurdu yine. Bizce mesafenin kısalığını ve topun takım arkadaşından gelişini dikkate alarak penaltıya gerek olmadığını işaretledi.
Bir de Medel -Selçuk mücadelesinde Medel’e ikinci sarıyı (ve kırmızıyı) gösterebileceğini düşündük. Ancak ikinci sarılar VAR protokolunda ele alınmıyor. Tecrübeli hakemlerle konuştum, Vida’nın eliyle topa temas etmesine penaltı verilebileceğini, ancak bunun hakemin takdirine bağlı olduğunu söylediler. Her neyse... Bu maçta olsun, hakem gündemiyle kendimizi yormayalım!
OKTAY DERELİOĞLU: Oyun kalitesi olarak futbolseverler kötü bir derbi izledi. İki takımın da belli bir planı olmayınca oyun biraz kör dövüşüne dönüştü. Beşiktaş'ta Şenol hocanın Vagner Love'ı kulübede tutup Güven'le başlaması riskti. Ama kazanınca haklı oluyorsunuz.
Beşiktaş dün maçı kazanmasına rağmen rakibine oyun anlamında üstünlük kuramadı. Adem Ljajic penaltıdan golünü atsa da ben dün kendisini etkisiz buldum. Dünkü derbiye damgasını vuran olay ise VAR uygulaması oldu. Beşiktaş, VAR sayesinde penaltı kazandı, G.Saray'ın ise penaltısı VAR'la iptal oldu.
ALİ ECE: Beşiktaş derbiye baskılı başladı. Maç başında 3 stoperli formasyonu geride 5 kişiyle oynama anlayışından da kaynaklanan nedenlerle fazla gömülen Galatasaray ilk 10 dakikadan sonra bu kez önde baskı yapmaya çalıştı. Adriano sol ayağı da sağı kadar iyi bir oyuncu olması sayesinde sağ bekte soluyla Llajiç’i çok akıllı bir pasla rakip savunma arkasına kaçırdı. Sadece önde karşı pres yaparken etkili oldu, topun arkasına geriye çekilince telaşlı ve panik bir görüntü çizdi.
Ozan’ın direkten dönen korner sonrası vuruşu ve Galatasaraylı oyuncuların penaltı diye itiraz ettiği Vida’nın eline çarpan top hep bu geriye çekilince yaşanan paniğin ürünüydü. İkinci yarıda Atiba girince panik seviyesi biraz azaldı ama o girerken Güven’in çıkması hücumu iyice kısırlaştırdı. Son anlarda Caner ve Quaresma’nın daha müsait durumunda arkadaşları varken şutu zorlaması saçmalıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.