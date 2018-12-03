Beşiktaş - Galatasaray derbinin yazar yorumları

4 | 18

LEVENT TÜZEMEN: Geçmiş yıllarda VAR sistemi devreye girseydi bir çok derbi maçın sonucu farklı olurdu. Vodafone'da VAR'ın ağırlığını koyduğu ve etkili olduğu bir derbi izledik. VAR olmasaydı Cüneyt Çakır bir çok pozisyonda verdiği kararlarda geri adım atmamış olacaktı. Bir puanın bile kıymetli olduğunu 22 oyuncu arasında Eren Derdiyok anlamamış. İsviçre Milli Takımı'nda yıllarca santrfor oynayan bir oyuncu kör gözüne parmak sokar gibi böyle ucuz penaltı yapar mı ve takımını yakar mı?