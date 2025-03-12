ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu iki maç Beşiktaş için büyük bir dönüm noktası olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik maçlar, takımların zirve yarışındaki konumlarını belirleyebilir.