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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda?

        TFF duyurdu! Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı tarihini duyurdu. Ligin 29. haftasında oynanacak kritik mücadele ligin kaderi açısında büyük önem taşıyor. Hatırlanacağı gibi Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynanan dev derbiyi Galatasaray 2-1 kazanarak hanesine üç puanı yazdıran taraf olmuştu. Peki, "Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Galatasaray derbi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:44
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        Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde TFF Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinin tarihini ve maç saatini duyurdu. Peki, "Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Galatasaray derbi maçının oynanacağı tarih...

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        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi 20.30'da oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Trendyol Süper Lig kapsamında düzenlenecek Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1 üzerinden yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

        Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında Galatasaray ile mücadele ettikten sonra 4 Mayıs'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trendyol Süper Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, bu iki maç Beşiktaş için büyük bir dönüm noktası olacak. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile oynanacak bu kritik maçlar, takımların zirve yarışındaki konumlarını belirleyebilir.

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        Süper Lig'in 29 hafta programı şöyle:

        29. HAFTA

        28 Mart Cuma:

        16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

        29 Mart Cumartesi:

        13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

        20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

        31 Mart Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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